В Башкирии из-за резкого подъема уровня воды в реке Инзер эвакуируют жителей села Ассы
Резкий подъем уровня воды в реке Инзер произошел 12 апреля. В пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС сообщили о подтоплении 19 домов в селе Ассы Белорецкого района Башкирии.
«Силами местной администрации начата эвакуация жителей. Для оказания помощи населению и обеспечения безопасности на место выехали спасатели ЗПСО Госкомитета РБ по ЧС», — говорится в оперативном сообщении ведомства.
Спасатели организовали авиаразведку территории с помощью беспилотников.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало об эвакуации жителей села Чулпан Салаватского района республики. Неподалеку от населенного пункта наблюдается ледовый затор. Вода продолжает прибывать.