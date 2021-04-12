В Башкирии из-за резкого подъема уровня воды в реке Инзер эвакуируют жителей села Ассы

«Силами местной администрации начата эвакуация жителей. Для оказания помощи населению и обеспечения безопасности на место выехали спасатели ЗПСО Госкомитета РБ по ЧС», — говорится в оперативном сообщении ведомства.

Резкий подъем уровня воды в реке Инзер произошел 12 апреля. В пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС сообщили о подтоплении 19 домов в селе Ассы Белорецкого района Башкирии.

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