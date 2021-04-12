Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.16

EUR 91.78

12 апреля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии перенесена дата единого Дня поминовения и почитания

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии Радий Хабиров перенес дату единого Дня поминовения и почитания. Изначально в официальном документе значится дата 2 мая. Однако в текущем году на этот день выпадает празднование православной Пасхи.

«Мы для себя приняли ряд обязательств: почистить кладбища, организовать транспорт. Может быть, попросить представителей религиозных конфессий прийти и провести беседы с людьми. Бригады скорой помощи тоже должны дежурить», — отметил Радий Хабиров.

По решению руководителя региона, единый День поминовения усопших в Башкирии переносится на 3 мая.

 

ИА «Башинформ»

Теги: День поминовения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Внимание! МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде местами в Башкирии
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что, по прогнозу Башгидромета, 12 апреля местами по республике ожидается аномально
Под водой: из-за подъема уровня рек подтоплены несколько населенных пунктов Башкирии
Спасатели Госкомитета РБ по ЧС круглосуточно ведут работы по оказанию помощи населению, дома которых оказались в зоне подтопления. Спасатели обеспечиваю
В Башкирии подтопило село Азнаево, жители эвакуированы
В с. Азнаево Бижбулякского района Башкирии подтопило 78 придомовых территорий. Это произошло по причине резкого таяния снега и льда. По данным на 11 ап
В Башкирии ребенка на роликах смыло разлившейся водой
В городе Давлеканово ребенка на роликах смыло в воду разлившейся реки. Сразу несколько видеозаписей выложили пользователи соцсетей. На одной из записей
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть