В Башкирии перенесена дата единого Дня поминовения и почитания

Глава Башкирии Радий Хабиров перенес дату единого Дня поминовения и почитания. Изначально в официальном документе значится дата 2 мая. Однако в текущем году на этот день выпадает празднование православной Пасхи.

«Мы для себя приняли ряд обязательств: почистить кладбища, организовать транспорт. Может быть, попросить представителей религиозных конфессий прийти и провести беседы с людьми. Бригады скорой помощи тоже должны дежурить», — отметил Радий Хабиров.

По решению руководителя региона, единый День поминовения усопших в Башкирии переносится на 3 мая.