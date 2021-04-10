Фото: Валерий Шахов Уфа вышла на первый общегородской субботник Фото: Валерий Шахов

Ворошить снег, сколоть наледь, убрать накопившийся за зиму мусор — всем этим 10 апреля занялась Уфа. Столица Башкирии вышла на первый общегородской субботник. В генеральной уборке участвуют все желающие, студенты и трудящаяся молодежь, предприятия, чиновники, сотрудники мэрии и районных администраций.

Коммунальные службы помогают участникам субботника. Жилищники вышли на помывку остановочных павильонов, малых архитектурных форм, дорожных ограждений, уборку дороги, вывоз мусор.

В свои дворы и близлежащие скверы и парки выходят уфимцы, чтобы привести в порядок окружающую территорию.