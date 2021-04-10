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10 апреля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфа вышла на первый общегородской субботник

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Уфа вышла на первый общегородской субботник Фото: Валерий Шахов

Ворошить снег, сколоть наледь, убрать накопившийся за зиму мусор — всем этим 10 апреля занялась Уфа. Столица Башкирии вышла на первый общегородской субботник. В генеральной уборке участвуют все желающие, студенты и трудящаяся молодежь, предприятия, чиновники, сотрудники мэрии и районных администраций.

Коммунальные службы помогают участникам субботника. Жилищники вышли на помывку остановочных павильонов, малых архитектурных форм, дорожных ограждений, уборку дороги, вывоз мусор.

В свои дворы и близлежащие скверы и парки выходят уфимцы, чтобы привести в порядок окружающую территорию.

Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов
 

ИА «Башинформ»

Теги: субботник
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