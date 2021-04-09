Александр Сидякин вручил государственные награды членам сборной Башкортостана по биатлону













Руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин и президент Федерации биатлона России, двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Виктор Майгуров поздравили спортсменов и тренеров мужской сборной республики по биатлону с победой в эстафете на чемпионате России.

«Я поздравляю вас с этим успехом, – отметил Александр Сидякин, обращаясь к Александру Бабчину, Антону Бабикову, Алексею Петрову, Эдуарду Латыпову и Виктору Никитину. – Башкирский биатлон имеет славные традиции, и вы вписали в его историю новую страницу».

«Башкортостан является одним из базовых регионов для российского биатлона. Я вас искренне поздравляю с победой на чемпионате России. Вы очень многое делаете для поддержки спорта, и успехи – прямое следствие этой заботы. Благодарю вас за поддержку инициатив нашего министерства спорта», – сказал Виктор Майгуров.

Александр Сидякин вручил Эдуарду Латыпову и Виктору Никитину Почётную грамоту Республики Башкортостан, а Александру Бабчину и Алексею Петрову – Благодарственное письмо Главы Республики Башкортостан. Благодарственным письмом Главы региона награждён и Антон Бабиков, который не смог присутствовать на церемонии.

Члены сборной получили сертификаты на денежные премии.