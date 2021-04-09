Радий Хабиров поручил Минобру избавить учителей от рутины и заполнения лишних бумаг

Фото: Олег Яровиков































Фото: Олег Яровиков

Сегодня в уфимском Конгресс–холле «Торатау» проходит третий форум школьного образования «Взлетай!» Глава республики Радий Хабиров, открывая его работу, отметил, что на форуме принимаются важные для системы образования решения. Он поблагодарил учителей, которые несмотря на все сложности сумели достойно пройти прошлый год, когда в апреле школы перешли на дистанционное обучение.

«Ровно год и три месяца назад мы с вами перешли на дистанционное обучение, и сегодня я хочу поблагодарить вас всех за этот год. Это было очень сложно, но вы справились с этим. Я понимаю, как вам было тяжело, многие онлайн-платформы не выдержали, вам самим было трудно преподавать. Но вы очень быстро наладили систему дистанционного образования, провели более 1,5 млн дистанционных уроков. Важно то, что история с дистанционным образованием открыла мир новых возможностей. Конечно, школьное образование должно быть классическим, но и потенциал дистанционного образования очень большой», — сказал Радий Хабиров.

По словам Главы региона, важным моментом является качество образования, которое в этом году является основной темой форума «Взлетай». Несмотря на дистанционное обучение, оно не снизилось и по некоторым показателям даже улучшилось. Например, по итогам ЕГЭ в республике 127 учащихся получили 100 баллов. Глава Башкортостана считает, что республике есть еще куда двигаться в этом направлении.

Еще одна важная задача – качественное и без нарушений проведение Единого госэкзамена. Республика сейчас находится в зеленой зоне (это регионы, где экзамен прошел честно и объективно), и она не должна скатываться с этих своих позиций.

Глава Башкортостана дал также поручение министерству образования и науки избавить учителей от излишней рутинной работы, заполнения большого количества ненужных бумаг.

В республике эффективно идет реализация нацпроекта «Образование». Башкортостан занимает первое место в России по открытию в школах «Точек роста», их уже почти 200, а к 2024 году будет 813.

Перед началом форума Радий Хабиров осмотрел небольшую экспозицию, где были представлены инновационные разработки для системы образования и наградил лучших учителей государственными наградами республики.