Фото: Из личного архива А.Ханнанова Уфимский шеф-повар Айдар Ханнанов учит готовить изысканные блюда из доступных продуктов Фото: Из личного архива А.Ханнанова

Уфимский шеф-повар Айдар Ханнанов учит готовить изысканные блюда из доступных продуктов.

На своей странице в соцсети «Инстаграм» он проводит прямые эфиры и предлагает присоединиться к нему всем желающим.

В режиме реального времени повар обрабатывает продукты, показывает профессиональные и приемы и дает советы. Например, макароны он предлагает варить на минуту меньше, чем указано на упаковке.

Айдар Ханнанов начал готовить "на камеру" год назад, когда всех закрыли по домам, публиковал рецепты, некоторые из них становились очень популярными. К примеру, чизкейк поместили в "сохраненное" 1600 человек.

Недавно он решил возобновить эту практику и опросил своих читателей, какие продукты всегда есть у них дома.

Сложился своеобразный "топ": картофель, макароны, фарш, сыр и т.д. И первым блюдом для одновременного приготовления по обе стороны экрана телефона стали макароны с жареным фаршем под сырным соусом.

Видео просмотрели более двух тысяч человек. На приготовление полноценного вкусного ужина или обеда ушло не более получаса.

Айдар Ханнанов призвал готовить для близких чаще.

«Готовьте чаще, делайте близких и окружающих счастливее. И здорово, что это доступно всем, не только поварам из ресторанов. Любой человек может выбрать новые продукты и научиться готовить что-то необычное, создать что-то и порадовать семью. Еда — это надежный способ выразить любовь», — сказал Айдар Ханнанов.

По его словам, следующим блюдом, приготовленным в прямом эфире, станет индейка с кокосовым молоком и авокадо.

Айдару Ханнанову 31 год. Работать в гастроиндустрии он начал в 2008 году — был помощником повара, "чистил рыбу, овощи и духовку". Потом проходил школу жизни у ведущих шеф-поваров России и мира: работал с Себастьяном Ребером, Алленом Дюкасом, Дмитрием Блиновым и Иваном Березуцким.

В настоящее время готовится к участию в новых проектах, ждет завершения строительства нового ресторана.