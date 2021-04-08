Фото: ИА «Башинформ» В Башкирию идет потепление до +20 градусов Фото: ИА «Башинформ»

На территории Башкирии распространяет свое действие субтропическая воздушная масса. 9 апреля в республику придет резкое потепление. По данным специалистов Башгидрометцентра, температура воздуха ночью повысится от -2,+3° до +1,+6°, днем от +11,+16° до +15,+20°.

«Среднесуточные температуры воздуха будут превышать норму на 4-6°. Небольшие дожди будут наблюдаться лишь местами. Такая теплая погода будет способствовать быстрому снеготаянию, вскрытию рек бассейна Белой», — уточнили синоптики.

Из-за резкого потепления на реках вероятны образование заторов льда и стремительный подъем воды.

По предварительным прогнозам метеорологов региона, теплая погода задержится и на следующей неделе.