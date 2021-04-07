В Уфе наградили лауреатов VII общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации»

Фото: Олег Яровиков

















































Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоялась торжественная церемония награждения VII Общественной премии имени 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой «Молодость нации».

Конкурс позволяет выявить лучших молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, тренеров, молодые семьи с ребенком-инвалидом, благотворителей, а также СМИ.

Заявки на участие в этом году прислали более ста человек. Победителей определили в семи номинациях: «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона», «По зову сердца», «Открытый взгляд». Номинанты получили ценные призы и кубки из рук известных спортсменов, политиков и звезд шоу-бизнеса.

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин.

«Из-за пандемии в прошлом году церемонию мы не проводили. Тех номинантов, которые выиграли в 2020 году мы наградили сегодня. Эти ребята терпеливо ждали своего пьедестала, поэтому они молодцы вдвойне», — сказала депутат Госдумы, организатор мероприятия Рима Баталова.

По словам Татьяны Лебедевой, которая практически каждый приезжает в Уфу на вручение премии – это хороший повод встретиться с коллегами, обсудить будущее российского спорта.

«Мы наблюдаем за ребятами, которые были лауреатами прошлых премий, многие из них уже являются членами сборных команд в разных видах спорта и надеюсь, что они достойно представят нашу страну на предстоящих Параолимпийских играх в Токио в этом году. Эта премия своего рода бальзам на душу», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Знаменитый борец Бувайсар Сайтиев сказал, что важность премии «Молодость нации» в том, что она вручается особенным детям.

«Это очень хороший пример и для других регионов. Параолимпийский спорт в Башкортостане развивается очень активно и в этом есть и большая заслуга Римы Баталовой. Эти дети показывают пример того, как надо жить и не сдаваться», — отметил депутат Госдумы.

Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин, открывая церемонию награждения передал всем большой привет от Радия Хабирова. По его словам эта общественная премия уже давно вышла на федеральный уровень и с каждым годом ее статус только повышается.

Министр спорта республики Руслан Хабибов рассказал, что с будущего года 10 сертификатов по программе «Сельский тренер» по решению главы региона будут вручать тренерам, которые занимаются именно с детьми с особенностями развития. И скорее всего они будут вручаться именно во время церемонии награждения премией «Молодость нации».

Сегодня в номинации «Воспитать чемпиона» одержала победу семья Колачык. В семье Колачык двое сыновей: старший Артур и младший Павел. У старшего сына-Артура уже свои два мальчика подрастают. Все ребята ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом. Но сегодня Павел не смог присутствовать на награждении, так как он в составе сборной Башкортостана находится на чемпионате России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Семью поздравил заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, который отметил что сегодня здесь находятся спортсмены, которые показывают твердость своего характера и безграничные возможности человека.

В следующей категории победителем стала Альбина Курмаева. Она занимается пулевой стрельбой, является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и кандидатом в мастера спорта по плаванию. В ноябре 2019 года стала победителем Кубка России по плаванию в личном и эстафетном зачете.

Дзюдоист Урал Садыков отличился в категории «Глухие и слабослышащие». Он является кандидатом в мастера спорта. В категории «Глухие и слабовидящие» награду получил Артем Бондаренко. Он занимается плаванием, скалолазанием, лыжным спортом, легкой атлетикой, участвует в турнирах по шахматам и шашкам, осваивает настольный теннис для слепых.

Еще одним победителем в номинации «Спорт без границ» стала двукратная чемпионка первенства России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дарина Гильванова. Она также является призером чемпионата России и четырехкратным чемпионом Всероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года по плаванию.

В этом году в номинации «Надежда паралимпийского спорта» отличилась трёхкратный серебряный призёр первенства России по лыжным гонкам и биатлону Аделина Пестряева. Она является кандидатом в паралимпийскую сборную России по данному виду спорта.

В номинации «Секрет победы» выявили несколько победителей. Павел Сафонов – инициатор проекта по развитию настольного тенниса для слепых на территории республики. Также отличилась в номинации «Секрет победы» Ольга Байракова. Она является старшим тренером по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. Ольга Байракова воспитала 3 мастеров спорта, 8 кандидатов в мастера спорта.

В номинации «Открытый взгляд» награду получили региональный интернет-проект о людях с инвалидностью «Преград нет» — волонтерский проект члена Союза журналистов и фотохудожников России Светланы Комковой, телеканал «БСТ» и газета «Аргументы и Факты».

В последней категории «По зову сердца», отличились меценаты и спонсоры, оказавшие огромное влияние на развитие спорта, компании «Сбербанк» и «Аструм». Они поддерживают спортсменов, и оказывает поддержку в развитии детско-юношеского спорта Башкирии.

Своим выступлением гостей порадовали Элвин Грей, Зайнетдин, Айдар Галимов, ансамбль имени Файзи Гаскарова, и лучшие детские коллективы республики.