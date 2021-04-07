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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Телеканал «Башкортостан 24» и уфимские кадеты провели флешмоб ко Дню космонавтики

ОБЩЕСТВО

Телеканал «Башкортостан 24» и уфимские кадеты в честь 60-летия первого полета человека в космос провели флешмоб.

300 курсантов на плацу Уфимского кадетского корпуса («Уфимская общеобразовательная школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой имени Дважды Героя Советского Союза Гареева Мусы Гайсиновича» Уфы) выстроились в надпись «Гагарин60».

Подготовка к флешмобу заняла несколько дней, съемки построения с помощью камер и дронов заняли несколько минут.

На телеканале «Башкортостан24» текущая неделя объявлена «Космической».

С понедельника в эфире стартовал большой проект «Космические уроки», созданный ГТРК «Томск».

А с 9 апреля начинается проект «Письма Легенде». После своего полета 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин получал много писем и у телезрителей канала есть возможность прочесть слова, посвященные первому космонавту.

 

ИА «Башинформ»

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