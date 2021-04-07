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К 2023 году 1109 школ Башкирии получат современные компьютерные классы

ОБЩЕСТВО
Фото: социальные сети

К 2023 году 1109 школ Башкирии получат современные компьютерные классы Фото: социальные сети

В 2021 году к высокоскоростному интернету будут подключены 316 оставшихся школ Башкортостана со скоростью передачи данных для образовательных организаций в городских поселениях – 100 Мбит/с; в сельских поселениях и поселках городского типа – 50 Мбит/с.

«Напомню, в январе прошлого года наш Президент анонсировал проект «Доступный интернет», выступая с посланием к Федеральному собранию. Мы подхватили проект и решили все школы подключить к интернету, а к 2023 году 1109 школ оснастить современными компьютерным классами. Жизнь так шагнула вперед, что без интернета никак. Курсы, семинары, практикумы, а в пандемию – еще и уроки. Наступило время цифровой трансформации, она диктует свои условия. Всего за 2 года мы подключили к интернету 640 школ», — написал глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Он также напомнил, что Башкортостан занимает четвертое место в России по количеству школ, всего их у нас – 1873.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Интернет в школы
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