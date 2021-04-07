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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии зарегистрировано более 73 тысяч охотников

ОБЩЕСТВО

Общая площадь охотничьих угодий региона составляет более 13 миллионов гектаров. 72 процента угодий закреплены за охотпользователями, а 28 процентов остаются общедоступными. На 1 января 2021 года в республике зарегистрировано более 73 тысяч охотников. Эти данные на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания республики привел министр природопользования и экологии Башкортостана Урал Искандаров.

По его словам, в республике отмечается ежегодный стабильный рост численности косуль. Если в 2019 году специалисты министерства природопользования и экологии насчитали 22 тысячи голов этих животных, то в 2020 численность косуль увеличилась на 415.

Стабильной остается и численность лосей. В 2020 году их насчитали более 25 тысяч.

К сожалению, наблюдается ежегодное снижение численности кабанов. 6 689 особей было в наших лесах в 2019 году, в прошлом году уже 5 512. Сократилась и численность медведей, которых в 2020 году было 2480.

«Федеральный государственный охотничий надзор в республике осуществляется силами всего 34 государственных инспекторов. Непосредственно в районах работают 24 инспектора. В среднем один госинспектор контролирует 546 тысяч охотничьих угодий. Получатся, что на одного инспектора приходится 3-4 муниципальных района. Эти же инспектора оказывают услуги по выдаче охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Такая нагрузка значительно усложняет работу инспекторов по борьбе с браконьерством», — пояснил министр.

В 2020 году инспекторами было проведено 2 469 рейдов, выявлено 473 нарушителя. В правоохранительные органы были переданы материалы в отношении 28 браконьеров для привлечения к уголовной ответственности.

Нехватка госинспекторов — основной тормоз в этой работе. По показателям, утвержденным Минприроды России, в каждом районе должны быть не менее двух инспекторов. Фактически, в Башкортостане не хватает более 70 штатных единиц охотничьих инспекторов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Охота
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