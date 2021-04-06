В 2021 году все школы Башкирии подключат к интернету

В 2021 году все школы Башкортостана будут подключены к интернету, сказал на заседании президиума правительства республики премьер-министр Андрей Назаров. По словам вице–премьера Азата Бадранова, в 2021 году к высокоскоростному интернету будут подключены 316 оставшихся школ со скоростью передачи данных для образовательных организаций в городских поселениях – 100 Мбит/с; в сельских поселениях и поселках городского типа – 50 Мбит/с.

«Прошлый 2020 год с началом пандемии коронавируса многих отправил на удаленную работу и учебу. Остро обозначилась потребность подключения социальных учреждений, прежде всего, школ к интернету. А ключевым фактором повышения качества образования является доступ к качественному образовательному контенту. Для этих целей как раз необходимо системное обеспечение широкополосного доступа интернета как в школах, так и в домах жителей. Поэтому задачу по подключению всех школ Башкортостана к всемирной паутине мы решили выполнить уже в этом году», — отметил Андрей Назаров.

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» ведется оснащение образовательных организаций цифровым оборудованием. На текущий момент комплект оборудования состоит из 28 ноутбуков и одного МФУ. В 2021 году в проекте участвуют 205 образовательных организаций. На базе Института развития образования ведутся курсы повышения квалификации, где идет обучение преподавательского состава работе с современными образовательными ресурсами и технологиями.