Фото: Росгвардия по РБ Уфимец нашел около своего автомобиля гранату Фото: Росгвардия по РБ

Предмет, похожий на гранату, нашел житель Уфы около своего автомобиля вечером 5 апреля. Мужчина обратился в Управление гражданской защиты столицы Башкирии и сообщил, что опасный предмет находится на улице Зайнаб Биишевой.

«На место выехали экстренные службы. Специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели предмет и установили, что это пустой корпус гранаты с механической частью запала, не представляющий опасности для окружающих», — уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пустую гранату передали полицейским.