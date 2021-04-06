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6 апреля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимец нашел около своего автомобиля гранату

ОБЩЕСТВО
Фото: Росгвардия по РБ

Уфимец нашел около своего автомобиля гранату Фото: Росгвардия по РБ

Предмет, похожий на гранату, нашел житель Уфы около своего автомобиля вечером 5 апреля. Мужчина обратился в Управление гражданской защиты столицы Башкирии и сообщил, что опасный предмет находится на улице Зайнаб Биишевой.

«На место выехали экстренные службы. Специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели предмет и установили, что это пустой корпус гранаты с механической частью запала, не представляющий опасности для окружающих», — уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пустую гранату передали полицейским.

 

ИА «Башинформ»

Теги: граната, Росгвардия
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