Фото: Валерий Шахов Глава Башкирии: «Передача контроля над «Содой» - не подарок Путина» Фото: Валерий Шахов

Решение Владимира Путина о передаче Башкирии контроля над «Башкирской содовой компанией» руководитель республики Радий Хабиров назвал не подарком президента, а знаком большого доверия и ответственности.

Как сообщал ранее «Башинформ», 31 марта Владимир Путин принял решение о передаче в республиканскую собственность 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.

«Я выехал в трудовой коллектив «Соды» на следующий день, и могу сказать, что некоторые начали неправильно понимать эту историю. Это не подарок президента России. Мы должны расценивать это как большую ответственность и доверие президента. За состояние предприятия будем нести ответственность мы с вами. И здесь, конечно, предстоит очень серьезно поработать», — заявил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона Радий Хабиров.

Как отметил Радий Хабиров, все знают о существующих проблемах «Соды». Между тем это четвертое по величине предприятие Башкирии.

«Поэтому я полагаю, что для нашей экономики это будет очень хороший толчок для дальнейшего развития», — заключил глава республики.