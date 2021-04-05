Фото: ИА «Башинформ» В ближайшую неделю в Уфе потеплеет до +17 градусов Фото: ИА «Башинформ»

Устойчивая плюсовая температура воздуха постепенно устанавливается в столице Башкирии. По предварительным прогнозам, в ближайшую неделю в Уфе столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Ясная и солнечная погода прогнозируется в ближайшие выходные и в начале следующей рабочей недели.

По сообщению портала «Гисметео», ночью столбики термометров уже не будут опускаться ниже ноля. Однако небольшие осадки периодически ожидаются.