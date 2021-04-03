На следующей неделе в Башкирии установится летнее тепло

По данным федеральных метеосайтов, во второй половине следующей недели в Башкирии установится по-летнему теплая погода. Резкое потепление начнется в пятницу 9 апреля, когда в центральных районах республики воздух днем прогреется до +13 градусов Цельсия, а в понедельник, 12 апреля днем будет до +17-ти. В эти дни на улице будет солнечно, а максимальная скорость ветра не превысит 7-8 метров в секунду.

Значительное потепление будет способствовать интенсивному таянию снегов и вскрытию рек, что даст начало весеннему паводку. В этом году запасы снега в Башкирии оцениваются близко к средним многолетним значениям, но масштабы половодья, пик которого в нашем регионе обычно приходится на начало мая, будут зависеть от колебаний погоды.