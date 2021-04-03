Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.07

EUR 89.59

4 апреля Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На следующей неделе в Башкирии установится летнее тепло

ОБЩЕСТВО

По данным федеральных метеосайтов, во второй половине следующей недели в Башкирии установится по-летнему теплая погода. Резкое потепление начнется в пятницу 9 апреля, когда в центральных районах республики воздух днем прогреется до +13 градусов Цельсия, а в понедельник, 12 апреля днем будет до +17-ти. В эти дни на улице будет солнечно, а максимальная скорость ветра не превысит 7-8 метров в секунду.

Значительное потепление будет способствовать интенсивному таянию снегов и вскрытию рек, что даст начало весеннему паводку. В этом году запасы снега в Башкирии оцениваются близко к средним многолетним значениям, но масштабы половодья, пик которого в нашем регионе обычно приходится на начало мая, будут зависеть от колебаний погоды.

 

Сергей Николаев

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Виртуальный знакомый украл у жительницы Уфы полмиллиона рублей
С заявлением о мошенничестве в полицию Уфы обратилась 66-летняя женщина. Она сообщила, что обманным путем у нее выманили деньги в размере более 500 тыся
В Благоварском районе Башкирии произошел пожар, в огне погибли женщина и ребенок
В селе Языково Благоварского района Башкирии произошел пожар. В огне погибли два человека, среди них один ребенок. Сообщение о пожаре в жилом доме по у
Ремонт понтонного моста в Бирском районе Башкирии завершили, его сдадут в конце апреля
Ремонт понтонного моста для переправы в Бирском районе Башкирии практически завершен. 25 апреля планируется сделать проводку моста, сообщил ЦУРу предста
В центре Уфы столкнулись три пассажирских автобуса
В центре Уфы, на остановке «Дом печати» в сторону остановки «Центральный рынок» столкнулись три пассажирских автобуса. [fb_video]https://www.facebook.co
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть