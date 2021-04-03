Жители Башкирии могут участвовать в акции «Сад памяти»

В этом году акция приурочена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В память о каждом из 27 млн погибших на войне будет высажено 27 млн деревьев.

В Башкирии посадки деревьев начнутся в конце апреля. «Сады памяти» появятся во всех муниципальных районах республики, в рамках акции "Сад памяти" на территории лесного фонда деревья будут высажены на площади более 250 га.

Все точки, даты, подробности о мероприятиях скоро жители региона смогут увидеть на сайте акции, который уже запущен — садпамяти2021.рф.

Как и прежде, организаторы предлагают принять участие и в альтернативных формах: можно, например, нарисовать Сад памяти и выложить публикацию с семейной историей в соцсети с хештегом #СадПамятиДома либо высадить дерево у себя на участке, отметить его на карте акции и опубликовать об этом пост на личных страницах.

Акция «Сад памяти» проводится по поручению Президента Российской Федерации и проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Организаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти Полководцев Победы.