В Башкирии первая декада апреля будет теплее обычного на два градуса
В Башкирии первая декада апреля будет теплее многолетних значений на два градуса.
Прогноз аномалии средней температуры воздуха на период с 1 по 10 апреля представили синоптики Башгидромета.
В субботу 3 апреля и воскресенье, 4 апреля ожидается до 8 градусов тепла, ночью — до пяти градусов мороза. Местами небольшие осадки и гололедица на дорогах.
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