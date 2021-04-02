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9 мая в Уфе пройдет военный парад, шествие «Бессмертного полка» и прогремит салют

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

9 мая в Уфе пройдет военный парад, шествие «Бессмертного полка» и прогремит салют Фото: Олег Яровиков

Республика должна достойно провести День Победы и проявить максимум внимания к ветеранам Великой Отечественной войны, сказал руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий.

В Башкортостане на сегодняшний день проживает почти 23 тысячи ветеранов и членов их семей. Из них 493 участника ВОВ и 189 инвалидов, 91 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 84 жителя блокадного Ленинграда и более 15 тысяч тружеников тыла.

«Представители местной власти должны лично посетить всех ветеранов, проверить условия их проживания, особое внимание уделить доступности медицинской помощи, узнать о нуждах ветеранов и заботиться о них», — сказал Александр Сидякин.
В республике и в Уфе запланировано большое количество праздничных мероприятий. Основные из них по традиции пройдут в Уфе. 9 мая с утра в парке Победы руководство республики примет участие в торжественном возложении цветов к памятнику Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.

В День Победы в Уфе прошагает Бессмертный полк и пройдет военный парад, а вечером небо столицы озарит праздничный салют.

В этом году «Бессмертный полк» пройдет в двух форматах: традиционном и онлайн-формате. По словам координатора движения в республике Вадима Курилова, в прошлом году в онлайн-формате «Бессмертного полка» приняли участие более 40 тысяч жителей Башкортостана и республика вошла в десятку среди всех регионов по активности.

«В этом году мы ожидаем, что в традиционном шествии «Бессмертного полка» примут участие более 400 тысяч жителей республики, в Уфе более 130 тысяч. Оно будет организовано с мерами предосторожности и с соблюдением санитарных норм», — рассказал Вадим Курилов.
В этом году акция «Лес Победы» приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Министерство лесного хозяйства готовит 65 участков, на 251 га, где планируется высадить более 1 млн саженцев. Эти аллеи будут посвящены воинским частям, сформированным в республике в период войны, рассказал руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

«Диктант Победы» в этом году состоится 29 апреля. В каждом муниципалитете республики будут организованы площадки по проведению акции. Площадки написания диктанта будут созданы в высших учебных заведениях, Историческом парке «Россия – Моя история», в Республиканском музее Боевой Славы.

Рустем Ахмадинуров отметил, что активисты партии продолжат приводить в порядок места захоронения ветеранов ВОВ и памятники в честь героев. В прошлом году был проведен ремонт более 1000 памятников, всего их у нас 2300.

«Нам нужно также определиться с местом установки стелы «Город трудовой доблести». Вариант, выбранный в парке Победы, к сожалению, не подошел. Единый проект стелы, утвержденный военно-историческим обществом России, не вписывается в этом место. На голосование будут вынесены три новые площадки», — прокомментировал Рустем Ахмадинуров.
Заместитель председателя Госсобрания Башкортостана Эльвира Аиткулова отметила высокую готовность республики к проведению Дня Победы.
«В прошлом году мы были под большим впечатлением от получения Звезды Героя России, которая посмертно была присуждена Минигали Шаймуратову.

Всемирный курултай башкир завершил двухлетнюю работу по подготовке справочника, куда вошли более 2800 фамилий тех, кто воевал в Башкирской кавалерийской дивизии. Есть огромный интерес к этому изданию. Тема Великой Отечественной войны объединяет всех, несмотря на наши взгляды и политические пристрастия. В этом году будут продолжены и парады для одного ветерана», — сказала Эльвира Аиткулова.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: День Победы, Бессмертный полк
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