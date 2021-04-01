В рамках проекта «Лес Победы» в Башкирии высадят более миллиона деревьев

В Башкирии определены ключевые задачи проекта «Лес Победы». В этом году акция приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Министерство лесного хозяйства РБ готовит 65 участков, на 251 гектар, где планируется высадить более 1 миллиона саженцев. Эти аллеи будут посвящены воинским частям, сформированным в республике в период войны.

В 2020 году проект был посвящен 75-й годовщине Победы. Участниками акции 19 и 26 сентября производилось масштабное высаживание деревьев, создавались аллеи, которым присвоили имена защитников Отечества, чтобы сохранить память о героях войны. В акции приняло участие 55818 граждан республики, было высажено в населенных пунктах 255453 деревьев и в лесу 610000 молодых саженцев, в честь героев Великой Отечественной войны, посажено 1886 именных деревьев, аллей и скверов.

Напомним, проект «Лес Победы» был создан весной 2019 года по инициативе Главы РБ Радия Хабирова.