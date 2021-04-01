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1 апреля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Начинается прием заявлений на назначение повышенных выплат на детей от 3 до 7 лет

ОБЩЕСТВО

С 1 апреля начался прием документов на назначение повышенных выплаты детям от 3 до 7 лет. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в отделениях МФЦ и учреждениях социальной поддержки населения (по предварительной записи).

По информации пресс-службы Минтруда РБ, в офисах МФЦ гражданам будет оказываться содействие по возможности подачи заявления через портал «Госуслуги» с использованием компьютера общего доступа в секторе информирования и ожидания.

«Форма заявления довольно объемная, необходимо заполнить все поля для последующей обработки информации, — предупредили в ведомстве. — Для тех, кто будет делать это самостоятельно

предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией заполнения заявления на Едином портале государственных услуг».

Также вы можете самостоятельно определить право семьи на получение ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно можно с помощью интерактивного консультанта.

По предварительной оценке, в Башкирии на повышенные выплаты претендуют более 80 тысяч семей. Всего на эти цели потребуется порядка 13 миллиардов рублей. Из них 88% затрат берет на себя федеральная казна, 12% — республика.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля меняются условия предоставления ежемесячной выплаты детям от 3 до 7 лет. В этом году за базовый размер пособия принимается 50% регионального прожиточного минимума на ребенка (5 038, 5 руб.). Подробнее об этом здесь﻿.

 

ИА «Башинформ»

Теги: пособие
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