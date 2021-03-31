Фото: Минздрав РБ С 1 апреля для записи к врачу нужно звонить по номеру 122 Фото: Минздрав РБ

В Башкирии с завтрашнего дня меняется единый номер для записи к врачу. Теперь для того, чтобы попасть на прием к необходимому специалисту, нужно будет звонить по номеру 122, а не 1301, как это было раньше.

По сообщению пресс-службы регионального Минздрава, Башкортостан – единственный в России регион, где полноценно работает единый номер записи к врачу. Время ожидания, как правило, не превышает минуты, звонки на короткий номер не тарифицируются.

Звонить по вопросам записи на прием к врачу, вызова врача на дом и записи на вакцинацию можно с 8 часов утра до 19 часов вечера.

Добавим, что в настоящее время жителям республики доступны и другие способы записи к специалистам – в регистратуре, непосредственно на приеме, через инфокиоски, по телефону или через интернет.