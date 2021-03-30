Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни

В четверг, 1 апреля, в северной половине республики прогнозируются осадки в виде снега и дождя. Местами возможно отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед. В южной половине региона не ожидается существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0...-5, при прояснениях до -10, днем +2...+7.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Прогнозируется южный, юго-западный ветер, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит -4...-9, местами до -15, днем +2...+7.

По данным Башгидрометцентра, в последний день марта, 31 числа, существенных осадков не ожидается.

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