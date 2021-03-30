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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

20-летняя жительница Башкирии борется за корону конкурса красоты «Мисс Экология Мира 2021»

ОБЩЕСТВО
Фото: Инстаграм

20-летняя жительница Башкирии борется за корону конкурса красоты «Мисс Экология Мира 2021» Фото: Инстаграм

20-летняя уроженка села Языково Благоварского района Башкирии представит республику на международном конкурсе красоты «Мисс Экология Мира 2021». Алия Уразметова уже находится в Египте и готовится к первым испытаниям.

«С двухлетнего возраста она любила танцевать, взмахи ее тонких рук были подобны крыльям, поэтому мы ее ласково называли «наша птичка», — поделилась воспоминаниями бабушка Алии Венера Асаева с изданием «Етеген».

Алия окончила языковскую школу с золотой медалью и поступила в УГНТУ. Девушка по-прежнему занимается танцами и в модельной школе. В личной копилке Алии Уразметовой звание «Мисс грация» конкурса «Мисс Уфа» и «Мисс Эко Башкортостан 2021».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Мисс экология, Алия Уразметова
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