В Башкирии определены нерабочие дни на три майских праздника

В мае жителей Башкирии ждут дополнительные выходные в связи с тремя праздничными датами.

1 мая – Праздник Весны и Труда и 9 мая – День Победы – являются нерабочими праздничными днями (ст.112 Трудового кодекса РФ).

Постановлением Правительства РБ нерабочим праздничным днем в 2021 году объявлено 13 мая – Ураза-байрам.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 13 мая 2021 года. Продолжительность работы в пятницу 30 апреля и в среду 12 мая сокращается на один час.

Напомним, согласно трудовому законодательству РФ при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 1, 9 и 13 мая в число календарных дней отпуска не включаются.