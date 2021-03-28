Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.75

EUR 89.25

28 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии определены нерабочие дни на три майских праздника

ОБЩЕСТВО

В мае жителей Башкирии ждут дополнительные выходные в связи с тремя праздничными датами.

1 мая – Праздник Весны и Труда и 9 мая – День Победы – являются нерабочими праздничными днями (ст.112 Трудового кодекса РФ).

Постановлением Правительства РБ нерабочим праздничным днем в 2021 году объявлено 13 мая – Ураза-байрам.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 13 мая 2021 года. Продолжительность работы в пятницу 30 апреля и в среду 12 мая сокращается на один час.

Напомним, согласно трудовому законодательству РФ при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 1, 9 и 13 мая в число календарных дней отпуска не включаются.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии ушёл из жизни глава Аскинского района Ришат Дихин
В Башкирии ушёл из жизни глава Аскинского района Ришат Дихин. Ему было всего 33 года. По словам коллег, у него был диагностирован коронавирус. Врачи боро
«Спасибо врачам!»: в Уфе проходит концерт благодарности с участием Дениса Майданова
В эти часы в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром проходит концерт «Спасибо врачам!». Мероприятие в формате
Уфимец Владислав Бойко выступит в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ
29-летний Владислав Бойко из Уфы выступит в шоу «Музыкальная интуиция» на канале ТНТ, где звезды из мира музыки и юмора отгадывают, кто в студии умеет п
Уфа присоединится к международной акции «Час Земли» 27 марта
В субботу, 27 марта, с 20.30 до 21.30 часов Уфа присоединится к международной акции «Час Земли», которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Ц
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть