Фото: vk.com «Супер»: Владимир Путин об идее юного экоблогера из Башкирии Фото: vk.com

Сегодня, 26 марта, известный в Башкирии экоблогер Матвей Анискин пообщался с президентом страны Владимиром Путиным. Школьник обратился к главе государства с просьбой поддержать его идею об участии всех школьников в акции по высадке деревьев «Сад памяти».

«Здравствуйте, меня зовут Анискин Матвей Алексеевич, мне 11 лет, я ученик 5 класса, живу в селе Иглино Республики Башкортостан», — обратился он к президенту. Подросток рассказал, что давно занимается экологической тематикой и рад, что современные дети неравнодушно относятся к загрязнению планеты.

«Мое предложение заключается в том, чтобы высаживать деревья, чтобы все дети-школьники начали участвовать в акции «Сад памяти», это очень прекрасная акция, где все дети узнают, какой подвиг совершили их предки в освобождении земли от немецких захватчиков», — попытался он по видеосвязи донести свою идею.

«Супер. Смотрите, у нас есть уже в рамках экологических программ примерно такие же проекты, есть и предложения мемориального характера, совсем недавно только мы обсуждали. Вы попали в точку на самом деле, вот так и надо делать. Очень хорошее предложение. Можно все это соединить. Я попрошу администрацию президента России внимательно к этому отнестись и безусловно поддержать. Мы это безусловно поддержим. Спасибо», — поблагодарил юного эколога президент.

Также Владимир Путин попросил свою администрацию внимательно отнестись и поддержать предложение всем школьникам участвовать в акции.

По информации РИА Новости, общение Матвея Анискина с президентом состоялось в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».