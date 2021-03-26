Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.17 ↑

EUR 89.97 ↑

26 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Супер»: Владимир Путин об идее юного экоблогера из Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com

«Супер»: Владимир Путин об идее юного экоблогера из Башкирии Фото: vk.com

Сегодня, 26 марта, известный в Башкирии экоблогер Матвей Анискин пообщался с президентом страны Владимиром Путиным. Школьник обратился к главе государства с просьбой поддержать его идею об участии всех школьников в акции по высадке деревьев «Сад памяти».

«Здравствуйте, меня зовут Анискин Матвей Алексеевич, мне 11 лет, я ученик 5 класса, живу в селе Иглино Республики Башкортостан», — обратился он к президенту. Подросток рассказал, что давно занимается экологической тематикой и рад, что современные дети неравнодушно относятся к загрязнению планеты.

«Мое предложение заключается в том, чтобы высаживать деревья, чтобы все дети-школьники начали участвовать в акции «Сад памяти», это очень прекрасная акция, где все дети узнают, какой подвиг совершили их предки в освобождении земли от немецких захватчиков», — попытался он по видеосвязи донести свою идею.

«Супер. Смотрите, у нас есть уже в рамках экологических программ примерно такие же проекты, есть и предложения мемориального характера, совсем недавно только мы обсуждали. Вы попали в точку на самом деле, вот так и надо делать. Очень хорошее предложение. Можно все это соединить. Я попрошу администрацию президента России внимательно к этому отнестись и безусловно поддержать. Мы это безусловно поддержим. Спасибо», — поблагодарил юного эколога президент.
Также Владимир Путин попросил свою администрацию внимательно отнестись и поддержать предложение всем школьникам участвовать в акции.

По информации РИА Новости, общение Матвея Анискина с президентом состоялось в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии принят закон «О детях войны»
Сегодня депутаты Госсобрания Башкортостана на 32-м пленарном заседании приняли сразу в трех чтениях республиканский закон «О детях войны в Башкортостане»
Глава Башкирии рассказал о самом ярком экономическом событии года
Ярким экономическим итогом 2020 года Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал знаменательную цифру - 366 млрд рублей инвестиций. Выступая перед депутатам
Подписан указ о праздновании 175-летия историко-архитектурного комплекса «Караван-Сарай»
В 2021 году пройдут мероприятия, посвященные 175-летию историко-архитектурного комплекса «Караван-Сарай», расположенного в Оренбурге. Указ о праздновании
Житель Башкирии заживо сжег свою жену
Жестокое убийство собственной супруги совершил 63-летний житель Белорецка и стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство, совершенное
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть