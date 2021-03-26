Фото: ИА «Башинформ» Россия возобновляет регулярное авиасообщение с шестью странами Фото: ИА «Башинформ»

Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с шестью странами — Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

«С учётом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва – Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва – Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва – Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва – Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва – Коломбо один раз в неделю)», — сообщили в штабе.

С этого же дня, по согласованию с авиационными властями Германии, возобновят регулярное авиасообщение по маршрутам:

Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне (пять раз в неделю),

Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне (три раза в неделю),

Москва – Берлин – Москва (пять раз в неделю),

Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва (три раза в неделю).

Кроме того, увеличится количество регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро), Белоруссией (один рейс в неделю по маршруту Калининград – Минск), Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ (по одному рейсу в неделю).

С 1 апреля решено возобновить перелёты в иностранные государства из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

У иностранных граждан должен быть при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полёта в Россию. Российским гражданам следует сдать ПЦР-тест по прибытии в РФ в течение 72 часов.