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25 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Названа дата проведения III школьного форума «Взлетай!» в Башкирии

ОБЩЕСТВО

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 9 апреля состоится Третий форум школьного образования «Взлетай!». Соответствующее распоряжение республиканского правительства опубликовано в четверг на Официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению форума возложена на оргкомитет. Он же должен будет обеспечить на форуме соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения COVID-19.

Как сообщал ранее «Башинформ», Второй форум школьного образования «Взлетай!» состоялся в Уфе 28 февраля 2020 года.

Основная цель масштабного форума — повысить уровень готовности старшеклассников к самореализации и становлению во взрослой жизни.

 

Галина Бахшиева

Теги: образование, форум «Взлетай!»
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