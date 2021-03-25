Названа дата проведения III школьного форума «Взлетай!» в Башкирии

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 9 апреля состоится Третий форум школьного образования «Взлетай!». Соответствующее распоряжение республиканского правительства опубликовано в четверг на Официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению форума возложена на оргкомитет. Он же должен будет обеспечить на форуме соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения COVID-19.

Как сообщал ранее «Башинформ», Второй форум школьного образования «Взлетай!» состоялся в Уфе 28 февраля 2020 года.

Основная цель масштабного форума — повысить уровень готовности старшеклассников к самореализации и становлению во взрослой жизни.