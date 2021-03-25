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В Башкирии зафиксирован рост коэффициента рождаемости впервые с 2015 года

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии зафиксирован рост коэффициента рождаемости впервые с 2015 года Фото: Валерий Шахов

В прошлом году, впервые с 2015 года в Башкирии зафиксирован рост суммарного коэффициента рождаемости, сообщили в пресс-службе регионального Министерства семьи, труда и социальной защиты населения со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Как свидетельствует статистика, в Башкирии сохраняется более высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости в сравнении с общероссийским показателем (1,505) и Приволжского федерального округа (1,437).

«По предварительным данным Росстата, показатель по Башкирии за 2020 год составил 1,525 в расчете на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет. Это выше уровня 2019 года на 0,9 процента. Республика вошла в тройку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по темпу прироста показателя — после Марий Эл и Удмуртии», — подчеркнули в Минтруде.
Увеличение показателя обусловлено ростом числа младенцев, родившихся в семьях третьими и последующими, чему способствовала принятая «дорожная карта» по повышению рождаемости на 2020-2024 годы, отметили в ведомстве.

В 2020 году на свет появились 11 844 ребенка, родившихся в семьях третьими и последующими. Это на 979 детей или на 9 процентов больше, чем в 2019 году.

Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом году у женщин, получивших в Башкирии родовые сертификаты, родилось 38,7 тысячи малышей.

Традиционно мальчиков родилось больше – 20,1 тысячи, девочек — 18,6 тысячи. Средний рост и вес малышей остаются неизменными – около 52 см и 3,3 кг.

Больше всего малышей родилось у мам в возрасте от 34 до 35 лет. Это в основном вторые и третьи по счету в семье дети. Первенцы чаще рождались у 25-летних мам.

 

Галина Бахшиева

Теги: рождаемость
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