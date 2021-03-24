Прием заявок на соискание Общественной награды «Отцовская доблесть» продлится до 15 апреля

В Башкирии до 15 апреля принимаются заявки на второй республиканский конкурс на соискание Общественной награды «Отцовская доблесть». Организатором проекта выступает Общественная палата Республики Башкортостан.

Напомним, конкурс проводится с февраля 2020 года в рамках плана мероприятий на 2019-2025 годы по реализации на территории Республики Башкортостан второго этапа Концепции семейной политики РБ на период до 2025 года.

Награда «Отцовская доблесть» учреждена для морального поощрения и общественного признания заслуг отцов, воспитывающих детей, ведущих здоровый образ жизни, создающих условия для сохранения и возрождения семейных ценностей и традиций, улучшения нравственной атмосферы в обществе, принимающих активное участие в общественной жизни района, республики.

Участниками конкурса могут стать граждане России, проживающие на территории Башкортостана на менее 5 лет, воспитывающие детей (в том числе усыновленных и удочеренных детей) не менее 5 лет.

При представлении к награде учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Ходатайство о награждении общественной наградой «Отцовская доблесть» инициируется в коллективах предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовой формы и вносится через Общественный совет (палату) при администрации городского округа (муниципального района) Республики Башкортостан, на территории которого проживает семья кандидата.

Участникам конкурса до 15 апреля необходимо направить в адрес ОП РБ пакет наградных материалов, указанных в Положении, на электронный адрес [email protected], с пометкой «Отцовская доблесть». Более подробную информацию можно получить по номеру тел.: 8(347) 280-82-36.

Все представленные в Аппарат ОП РБ материалы на бумажных и электронных носителях передаются в Конкурсную комиссию, которая по результатам рассмотрения наградных материалов в срок до 14 мая текущего года вносит кандидатуры на рассмотрение Совета Общественной палаты РБ для принятия окончательного решения.

Решение Совета о награждении общественной наградой «Отцовская доблесть» будет размещено на официальном сайте.

Предварительно награждение общественной наградой «Отцовская доблесть» и диплома к награде запланировано ко Дню отца в России (20 июня – в 2021 году).

В прошлом году на первый республиканский конкурс на соискание Общественной награды «Отцовская доблесть» было подано 106 заявок. Памятными плакетками и дипломами Общественной палаты РБ награждены 27 отцов.