Фото: ИА «Башинформ» Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии весной и летом.

Средняя температура воздуха в апреле в республике ожидается около нормы, по северо-западу выше нормы — 3-5 градусов.

В мае средняя температура также ожидается около нормы —10-14 градуса. А вот осадков будет чуть меньше, чем обычно.

Летом аномально высокой температуры также не предвидится. В июне будет от 16 до 18 градусов, в июле 17-20 градусов, в августе 14-18 градусов. Осадков больше нормы прогнозируется на востоке региона в последний месяц лета.

В сентябре средняя температура в Башкортостане будет выше климатической нормы и составит 8-12 градусов.

Прогноз температуры и осадков на вегетационный период составлен Гидрометцентром России. Достоверность долгосрочного прогноза составляет 65-70%.