Фото: Ксения Калинина В ГИБДД Башкирии сообщили о старте спецоперации Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане проходит мероприятие «Должник». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ. Сотрудники ДПС, останавливая нарушителя ПДД, проверяют его по базе данных. При выявлении факта неуплаты ранее наложенного штрафа составляется административный материал. В суде виновного вправе подвергнуть административному аресту сроком до 15 суток.

«С начала года по этой статье Госавтоинспекцией к ответственности привлечены порядка 2,5 тысячи нарушителей. В этой связи каждому автолюбителю нужно предусмотрительно проверить свою водительскую историю. И если она небезупречна – поступить по закону, оплатив наложенные взыскания», — проинформировали в ведомстве.

Спецоперация стартовала сегодня, 22 марта, и продлится до конца этого месяца.

Просроченным штраф считается по истечении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Таким нарушителям придётся заплатить его в двукратном размере. Также законодательство предусматривает возможность задержания таких водителей на 15 суток. В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления гражданин может оплатить лишь 50 процентов от суммы штрафа.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте ГИБДД или на сайте госуслуг.