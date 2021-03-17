В Башкирии регистрируется снижение числа новых случаев заражения COVID-19
В Башкирии регистрируется снижение числа новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
По данным оперштаба на 17 марта, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 118 жителей региона. Всего на территории республики инфекция была обнаружена у 30 797 человек.
На сегодняшний день в стационарах проходят лечение 290 человек, в тяжелом состоянии находятся 33 пациента, к аппарату ИВЛ подключены семь больных.
На амбулаторном лечении находятся 5 037 человек с подтвержденной инфекцией.
Новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. Всего умерших — 319.
Внебольничной пневмонией за сутки заболели 126 жителей.