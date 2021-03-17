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17 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии регистрируется снижение числа новых случаев заражения COVID-19

ОБЩЕСТВО

В Башкирии регистрируется снижение числа новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба на 17 марта, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 118 жителей региона. Всего на территории республики инфекция была обнаружена у 30 797 человек.

На сегодняшний день в стационарах проходят лечение 290 человек, в тяжелом состоянии находятся 33 пациента, к аппарату ИВЛ подключены семь больных.

На амбулаторном лечении находятся 5 037 человек с подтвержденной инфекцией.

Новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. Всего умерших — 319.

Внебольничной пневмонией за сутки заболели 126 жителей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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