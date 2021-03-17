В Башкирии продолжает расти смертность, в январе умерли 5,5 тысячи человек

В Башкирии продолжает расти смертность, в январе умерли 5 571 человек, сообщает Росстат. Это на 1 133 случая больше, чем в январе прошлого года.

По данным ведомства, официально от COVID-19 скончались 63 жителя республики. Инфекция не является основной причиной смерти, но повлияла на развитие иных болезней, ускоривших смерть — у 19 человек, а была диагностирована, но никак не повлияла на летальный исход — у 163 человек.

Отрицательная динамика зарегистрирована и в младенческой смерти: 32 погибших малыша в январе 2021 года и 24 – в 2020-м.

По-прежнему в регионе наблюдается превышение числа умерших над числом родившихся. В январе на свет появилось 2 883 новорожденных. Естественная убыль населения в первый месяц 2021 года составила 2 688 человек и выросла в 2,4 раза по сравнению с январем 2020 года.

Связать себя семейными узами в январе текущего года решили 1 234 пары. В прошлом году свадеб было больше на 147.

Разводиться жители Башкирии в этом году стали так же реже: 1 101 против 1 337 расторжений брака в прошлом январе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по общему показателю смертности республика занимает 39-е место в РФ и четвертое — в ПФО. Согласно проекту Минздрава Башкирии, к концу 2021 года смертность в регионе планируется снизить на 14,1%.