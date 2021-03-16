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В администрации Уфы рассказали, как в этом году будут работать летние детские лагеря

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В администрации Уфы рассказали, как в этом году будут работать летние детские лагеря Фото: ИА «Башинформ»

В мэрии Уфы рассказали, как этим летом будут работать детские загородные и пришкольные лагеря.

По словам заместителя главы городской администрации Алины Сулеймановой, на территории столицы в этом году будут функционировать 271 организация отдыха и оздоровления детей и 248 детских игровых площадок. Все они откроются только в соответствии с требованиями надзорных органов.

Летним отдыхом и занятостью планируется охватить более 76 тысяч детей. Одна из ключевых задач — это прежде всего безопасное проведение летней оздоровительной кампании с учетом эпидемиологической обстановки, отметила Алина Сулейманова.

Согласно санитарно-эпидемиологическим мерам, работники лагерей не будут выезжать во время смены. Заезды и выезды детей со смен должны быть организованы одномоментно. Отряды и группы будут формироваться не более чем на 50% от проектной мощности загородных лагерей. Должно быть организовано размещение детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5 метра. Предписано организовывать занятия и питание отдельно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей.

Планируется, что этим летом в 15 загородных лагерях оздоровятся 8 520 детей. В семи муниципальных лагерях запланирована бюджетная смена для 417 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С наступлением лета, с 1 июня, начнут свою работу 131 центр с дневным пребыванием на базе 123 школ и 8 учреждений дополнительного образования с организацией двухразового питания. Отдыхом будут охвачены более 13 тысяч школьников.

Летом в Уфе запустят социальный проект «Лето в городе». На базе подростковых клубов, дворовых площадок, в парках будут проводиться занятия, игры, мастер-классы с детьми.

Всего в этом году на летний отдых детей будет направлено более 373 млн рублей, свыше 317 млн рублей — это субвенция из бюджета региона, из бюджета Уфы — около 57 млн рублей. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании сейчас проводится ремонт зданий и помещений, приобретается оборудование для лагерей.

По вопросам организации летнего отдыха в администрации Уфы работает «горячая линия» по номеру: 8(347) 279-12-76.

 

ИА «Башинформ»

Теги: летняя оздоровительная компания
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