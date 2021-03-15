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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

15 марта у православных христиан начинается Великий пост

ОБЩЕСТВО

Великий пост — главный многодневный пост, установленный в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Его целью является подготовка к празднованию Пасхи.

Даты начала и окончания поста каждый год разные. Они зависят от даты празднования Пасхи. Продолжительность Великого поста – 48 дней. Начинается он в понедельник, за семь недель до Пасхи и заканчивается в субботу, перед этим великим праздником. В 2021 году длится с 15 марта по 1 мая (включительно).

Великий пост состоит из двух частей – Святой Четыредесятницы (первые 6 недель) и Страстной Седмицы (последняя неделя – 6 дней). Каждая неделя поста имеет свое название и символическое значение.

Христиане вступают в Великий пост с целью духовного очищения, поэтому воспринимать пост как диету — неправильно. Тем не менее, существуют общие правила питания в Великий пост.

В эти дни не рекомендуется есть пищу животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты. В праздники Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы допускается употребление рыбы. Другие морепродукты также не входят в число запретных.

 

ИА «Башинформ»

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