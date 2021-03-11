Фото: Олег Яровиков

























































Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Колонном зале Минсельхоза Глава республики Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана лучшим представителям различных отраслей экономики и сфер жизни. По словам Главы региона, на очередную церемонию приглашены настоящие профессионалы. Из результатов их труда складываются общие результаты всей нашей большой республики.

«Итоги прошлого года нас очень радуют, мы смогли нарастить инвестиции, создали новые точки развития республики: особую экономическую зону «Алга», научно–образовательный центр мирового уровня, центр управления республикой. Мы поддержали промышленность и малый бизнес, увеличили ввод жилья, собрали рекордный урожай зерна, помогли тысячам обманутых дольщиков, выполнили все социальные обязательства. Самое главное — мы смогли мобилизовать систему здравоохранения и наше общество на борьбу с коронавирусом. Несмотря на невероятно сложный 2020 год, мы уверенно двигаемся вперед», — сказал Радий Хабиров.

По его словам, республика готова брать новые вершины. Предстоит большая подготовка к празднованию 450-летия Уфы. Глава Башкортостана выразил благодарность представителям всех профессий, которые сегодня были награждены, и особо отметил ветеранов.

«Невозможно представить нашу общественную жизнь без таких уважаемых ветеранов, как Марат Сабитович Муллагалямов, Рашида Искандаровна Султанова, Галия Мухтаровна Мухамедьянова. Многие годы вы показываете пример преданности делу и достойного служения республике. Мы желаем вам, уважаемые наши старшие коллеги, благополучия и активного долголетия. Спасибо за ваш многолетний труд, за то, что подаёте нам пример и делитесь своим богатым жизненным опытом», — отметил Радий Хабиров.

«Живая легенда башкирского телевидения и радио, народная артистка Башкортостана Наиля Гизетдиновна Галяутдинова работает в качестве диктора многие десятилетия. Ваши передачи, особенно программа «Доброе утро», которую Вы, уважаемая Наиля Гизетдиновна, вели многие годы, вошли в золотой фонд башкирского телевидения. Большой вклад в обогащение духовной жизни республики, нашей многонациональной культуры и образования вносят Вячеслав Николаевич Голов, Салават Гайсич Каримов, Мавлида Мухтаровна Якупова, Дан Кричевский», — сказал руководитель республики.

Он также отметил работу управленцев Уфимского моторостроительного производственного объединения Владимира Журавова, Алексея Габдрахманова, Айрата Салимова, заведующей кафедрой прикладной физики БашГУ Лианы Ковалёвой.

Глава региона отметил и работу Равиля Каримова, который трудился в Управлении пожарной охраны целых четыре десятилетия и по праву считается одним из основателей современной системы пожарной охраны Уфы.

«Каждый из собравшихся сегодня в этом зале – прежде всего патриот родного края. Вместе с вами мы трудимся на благо нашей республики, страны. Каждый из вас является достойным примером для нашей молодёжи. Думаю, что мы и дальше также будем жить и трудиться плечом к плечу, локоть к локтю вместе идти вперёд и продвигать наш родной Башкортостан», — сказал глава региона.

«Это мой второй дом, здесь прошла большая часть моей жизни, интересной, насыщенной, активной. Всегда меня вдохновляло, что наша работа нужна людям. Благодарные отклики зрителей и слушателей говорят о том, что наша работа в эфире проходит не зря», — отметила Наиля Галяутдинова.