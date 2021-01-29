В Башкирии создается максимальная интеграция науки и производства – глава УФИЦ РАН

В Послании-2021 Главы Башкирии определены задачи на ближайшие годы, касающиеся максимальной интеграции научного потенциала республики с потребителями этой продукции, которая получается в результате выполнения научных исследований. Об этом агентству «Башинформ» заявил временно исполняющий обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН Вадим Захаров.

Как отметил Захаров, в важнейшем документе сделан акцент на то, чтобы создать инфраструктуру для внедрения и использования научных разработок в реальном секторе экономики.

Речь, в первую очередь, идет о предстоящем создании особой экономической зоны, которая будет уже не промышленным объектом, а «областью, где создается инфраструктура для внедрения научных разработок, так называемой, инновационно-технологической долины».

«Это такое, на мой взгляд, интересное и пионерское решение. Если оно будет реализовано в нашем регионе, то это позволит повысить долю наукоемкой продукции и технологий, которые производятся у нас в Башкирии, — убежден руководитель УФИЦ РАН. — В этом же ключе, в части интеграции науки, образования и производства, обозначено и развитие научно-образовательного центра мирового уровня, получившего федеральную поддержку в прошлом году. Мы вошли в число 15 НОЦ, которые создадут в России в рамках нацпроекта «Наука»».

Не менее значимое, интересное и долгожданное направление, по мнению Вадима Захарова, — республиканские конкурсы на получение мегагрантов. На федеральном уровне такой проект реализуется с 2010 года.

Федеральные мегагранты на создание научных лабораторий выделяются ежегодно. В числе получателей и Уфимский научный центр РАН, где сейчас создается такая лаборатория.

«Мы очень позитивно отнеслись к тому, что будут реализованы уже мегагранты, инициатором которых является регион. Именно республика с помощью своих мегагрантов будет ставить задачи для ученых. Безусловно, это даст положительный эффект для науки, производства, технологий уже применительно к нам, к нашему региону», — считает Захаров.

Положительно воспринята научным сообществом и информация о создании в Уфе межвузовского кампуса.

По словам Вадима Захарова, сотрудники РАН очень заинтересованы в появлении такого кампуса, потому что в уфимских подразделениях Российской академии наук около 40 процентов — молодые ученые. Для них более чем актуально создание комфортных условий для проживания и работы.

«Это позволит омолодить научно-образовательные кадры в регионе и положительно скажется на том, что в наш регион будут приезжать действительно талантливые, перспективные преподаватели и ученые», — сказал глава УФИЦ РАН.

Еще один проект, обозначенный в Послании Главы Башкирии, – это уфимский технопарк высоких технологий «IQ-парк» , первую очередь которого планируется ввести в эксплуатацию летом 2021 года.

Как отметил Вадим Захаров, создаваемый сейчас IQ-парк дополняет комплекс мероприятий, озвученных в Послании, и делает уклон на высокотехнологичные стартапы. Они позволят создать перспективные направления в экономике региона с точки зрения производства высокотехнологичной продукции.

«Поэтому эти позиции, которые были озвучены, на наш взгляд, своевременны, необходимы и позволят существенно повысить эффективность выполнения научно-исследовательской работы, научно-образовательной деятельности в республике. Потому что все эти проекты основаны на интеграции потенциала вузов Башкирии, научных организаций и предприятий реального сектора экономики», — резюмировал руководитель УФИЦ РАН.