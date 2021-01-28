Фото: пресс-служба правительства РБ В Башкирии пройдут Дни Ассамблеи народов Евразии Фото: пресс-служба правительства РБ

В июле 2021 года Республика Башкортостан стает площадкой для проведения Дней Ассамблеи народов Евразии. На мероприятие приедут международные члены Ассамблеи, эксперты и журналисты. Об этом сообщил Премьер-министр Правительства РБ, руководитель регионального Представительства Ассамблеи народов Евразии Андрей Назаров.

Сегодня состоялось заседание, прошедшее под председательством Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова, информирует пресс-служба правительства.

Как рассказал Андрей Назаров, Дни Ассамблеи будут приурочены к проведению масштабного мероприятия — Генеральному совету Ассамблеи, который проводится 1 раз в 4 года. Дата начала мероприятия ориентировочно назначена на 3 июля 2021 года. В эти дни в республике также будет проходить Всемирная Фольклориада и делегация Ассамблеи народов Евразии примет в ней участие.

В рамках Дней Ассамблеи пройдет презентация «Евразиады» — крупнейших Евразийских игр, которые пройдут в Уфе в 2025 году. Также будет проведен пресс-тур по туристическим достопримечательностям Башкортостана для региональной и международной прессы, состоятся конференции в сфере маркетинга и международных стандартов ведения бизнеса.

Андрей Бельянинов поддержал это предложение и выразил уверенность, что такое мероприятие будет актуально и полезно не только Ассамблее, но и республике, которая сможет продемонстрировать межрегиональным и международным гостям свой культурный, экономический и туристический потенциал.

В ходе заседания Генсовета Андрей Бельянинов, отметив эффективную работу Представительства Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан, внес предложение о включении Андрея Назарова в состав Генеральной Ассамблеи в должности заместителя Генерального секретаря, о чем было единогласно принято решение.

«Включение Андрея Назарова в состав Генассамблеи позволит более масштабно подходить к решению задач, которые стоят перед Представительством и Ассамблеей», — отметил Андрей Бельянинов.