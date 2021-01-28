Рустам Ишмухаметов: «Радий Хабиров обозначил перелом в борьбе с коронавирусом»

Заместитель председателя парламента республики Рустам Ишмухаметов, комментируя ежегодное Послание Главы Башкортостана Радия Хабирова Государственному Собранию, отметил прозвучавшую в ходе оглашения Послания мысль о переломе в борьбе с коронавирусом на территории республики.

«На мой взгляд, Глава Башкортостана сегодня достаточно смело озвучил то, о чем многие уже наверняка давно думают, но о чем пока еще никто не говорил прямо, – сказал Рустам Ишмухаметов. – Скоро мы и в самом деле стряхнем с себя всю эту заразу, которая мешает нам нормально жить, и будем вспоминать пандемию как какой-то страшный сон. Ощущение, что ситуация преломилась, что осталось еще немного, еще чуть-чуть до полной победы, уверен, присутствует у многих. И эта «оттепель» на территории нашей республики стала заметной гораздо раньше, чем по стране в целом. Конечно, это далось нам высокой ценой, большими усилиями. Пандемия не прошла для нас бесследно. Были определенные потери, которые наверняка еще не раз дадут о себе знать. И все-таки благодаря своевременным и правильным мерам ситуация в республике оказалась не столь напряженной, как в большинстве других регионов.

Импонирует тот факт, что в ходе Послания Радий Хабиров отметил вклад обычных граждан в преодоление негативных последствий пандемии, помощь населению в этих непростых условиях. Прозвучали имена отличившихся медиков, педагогов, волонтеров, работников сельского хозяйства и промышленности. Конечно же, за этими именами стоят тысячи других, всех просто невозможно перечислить в рамках выступления. Общество должно быть безгранично благодарно этим людям. Хотелось бы при этом добавить, что в роли волонтеров выступили и многие наши депутаты, ряд из них до сих пор продолжают эту работу. Вместе с тем, относительно благополучное в сравнении с другими территориями преодоление пандемии не дает нам права на снижение интенсивности работы и самолюбование. В любой экстремальной ситуации важно не только минимизировать потери, но и максимально быстро их восполнить. И этот посыл также звучал одним из ключевых лейтмотивов Послания».

Рустам Ишмухаметов отметил также, что в ходе оглашения Послания Глава республики не побоялся затронуть острые вопросы.

«Это и ситуация с повышением платы за отопление, и ремонт развязки на въезде в Уфу. Тот факт, что Радий Хабиров сегодня публично извинился перед жителями республики за неудобства, связанные с реконструкцией важнейшего путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, дорогого стоит. Это поступок настоящего руководителя, который ни на кого не перекладывает ответственность, принимает необходимые, жизненно важные для развития региона решения даже в тех случаях, когда знает, что они могут вызвать определенное общественное напряжение. Других вариантов действительно не было. Ремонт развязки необходим. Уверен, мы все оценим это и еще скажем спасибо Главе республики после завершения реконструкции», — сказал парламентарий.