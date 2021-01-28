В Башкирии создадут 813 детских центров образования цифрового и гуманитарного профилей

Формирование современной образова­тельной среды Глава Башкирии Радий Хабиров назвал важной задачей, стоящей сейчас перед регионом. Об этом он заявил в четверг во время оглашения ежегодного Послания республиканскому парламенту.

Как отметил руководитель республики, в Башкирии сейчас активно строятся школы и детские сады, получают необходимую поддержку частные детсады.

«2020 год в плане строительства детских садов стал в регионе рекордным. Мы их построили 25, — сообщил руководитель республики. — Кроме того, создаем сейчас для ребят новые центры притяжения. Во всех районах и городах за два года открыли 175 «Точек роста» – центров образования цифрового и гуманитарного профилей, оснащенных новейшим оборудованием. К 2024 году их станет 813 – это самое большое количество среди российских регионов. В таких центрах дети осваивают цифровые технологии, учатся работать в команде, готовятся к участию в конкурсах и олимпиадах».

По словам Хабирова, Башкирия с гордостью приняла эстафету национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс.

Напомним, финал этого чемпионата состоится в республике в этом году.

«Мы должны не только на высоком уровне провести этот престижный форум, но и сделать так, чтобы подготовленная к нему база стала, можно сказать, нашим бизнес-наследием, готовыми площадками для старт-апов, важных проектов молодых профессионалов, открытия малых предприятий, — заявил Глава Башкирии. — Прошу республиканское правительство внести соответствующие предложения».

Как подчеркнул в своем Послании депутатам Радий Хабиров, несмотря на крайне непростой из-за пандемии коронавируса 2020 год, число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, достигло 127 человек против 111 в 2019 году.

«Ребята — молодцы, и с них надо брать пример. Они доказывают, что для умных и упорных нет никаких преград для движения вперёд», — заключил он.

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.