Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев: «В послании Главы РБ поставлена задача качественно нового роста» Фото: Олег Яровиков

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал ежегодное Послание Государственному Собранию, с которым Глава республики Радий Хабиров обратился сегодня к депутатам республиканского парламента, органам исполнительной власти, широкой общественности.

﻿«Глава республики отметил ключевые аспекты развития региона в непростое пандемийное время, – сказал Константин Толкачев. – Несмотря на все трудности, нам удается проходить его без больших потерь. В силу объективных обстоятельств не все перспективные задачи, поставленные Посланием в 2020 году, были решены в полном объеме. Тем не менее, республика выглядела достойно, а ряд отраслей показал рост. Послание-2021 было особенно человечным. Оно было адресовано не только депутатскому корпусу, но прежде всего населению, всем жителям Башкортостана. Отмечена самоотверженная работа медиков и волонтеров, учителей и работников культуры.

Большой запас прочности, который показала наша экономика и социальная сфера, помог нам выстоять и двигаться дальше. Реагирование на вызовы, которые предъявляла нам жизнь, было адекватным, помогло нейтрализовать многие отрицательные последствия».

Константин Толкачев отметил, что в тексте Послания содержится стратегия развития региона на ближайшую перспективу.

﻿«Затронуты все ключевые сферы: медицина, образование, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожный комплекс, рынок труда, – сказал спикер парламента. – При этом Глава республики говорил не просто о поступательном развитии, а о качественно новом росте, о формировании промышленной экономики нового уровня, основанной на развитии наукоемких отраслей и реализации инвестиционного потенциала. Поставлены задачи по повышению качества жизни людей, обеспечению продовольственной безопасности республики. Это большие, амбициозные планы, но если каждый из нас на своем месте приложит усилия для их достижения, то все у нас получится. Депутатский корпус, со своей стороны, берет на себя законодательное обеспечение намеченных преобразований. Ни одна прозвучавшая идея не должна остаться без внимания. Каждая задача будет обеспечена правовым сопровождением».