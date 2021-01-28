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28 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Я отвечаю за всех жителей Башкирии, в том числе за тех, кто нас критикует

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров в своём ежегодном Послании призвал находить общий путь жителям республики с разными убеждениями и взглядами.

«Я как Глава республики отвечаю за всех ее жителей. Всех до единого. И умудренных опытом, и совсем ещё юных. И с разной жизненной позицией, убеждениями и взглядами. В том числе и тех, кто нас справедливо критикует. Тем не менее, я уверен, друзья, что мы достойно пройдем наш общий путь. Проявляя мудрость и уважение друг к другу, общую волю и упорство в достижении цели. И укрепляя наше единство», — сказал Радий Хабиров.

Свои слова он подкрепил народной мудростью.

«Как говорят в нашем народе, тырышҡан – ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан, ти халыҡ. Беҙ – тырыштар. Ниндәй генә ҡыйынлыҡтар килеп тыумаһын, беҙ барыһын да булдырырбыҙ. Хыялдарҙы тормошҡа ашырырбыҙ. Тот, кто старается, и в камень гвоздь вобьет. Мы – настойчивые и обязательно воплотим мечты в реальность! Агла, Башкирия! Вперёд, Башкортостан!» — этими словами завершил своё ежегодное Послания Радий Хабиров.
О чем сказал Радий Хабиров в своем Послании — cамое главное

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание
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