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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Общественная палата РБ вводит рейтинг общественных советов при региональных органах власти

ПОЛИТИКА

Общественная палата РБ будет оценивать общественные советы при региональных органах власти по уровню взаимодействия членов такого совета с обществом и представителями ведомства, при котором они функционируют, по степени вовлеченности в принимаемые решения органа власти, практической эффективности деятельности совета.

Это стало известно по итогам заседания совета палаты 22 января. Идею предложил председатель палаты Ростислав Мурзагулов. Члены совета поддержали предложение.

«Ни для кого не секрет (давайте не будем себя обманывать), что некоторые общественные советы при региональных органах исполнительной власти работают формально, для галочки. Работа для галочки никому не нужна, потому что и Глава Башкирии об этом говорит, и другие, о том, что сейчас никакие решения властей нельзя принимать без участия общества. Мы хотим, чтобы общественные советы при региональных органах власти стали реальными субъектами общественного контроля. Для нас важна степень участия общественного совета в выработке стратегии и политики органа исполнительной власти, при котором данный общественный совет создан,

присутствие представителей общественного совета на мероприятиях органов государственной власти, озвучивание на этих мероприятиях мнения жителей республики, чтобы и при создании тех или иных документов, стратегий это мнение учитывалось, — сказал Ростислав Мурзагулов.

Отметим, в Башкортостане при каждом региональном органе исполнительной власти функционируют общественные советы.

 

ИА «Башинформ»

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