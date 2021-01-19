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В Башкирии организатор выступлений против «БашРТС» отбывает административный арест

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

В Башкирии организатор выступлений против «БашРТС» отбывает административный арест Фото: соцсети

Активисту движения «Стоп БашРТС» Альберту Рахматуллину назначили наказание в виде 10 суток административного ареста за причастность к сбору недовольных высокими платежами за отопление у Дома правительства в Уфе. Решение суда на основании статьи 20.2 Административного кодекса активист выложил на своей странице в соцсетях. Кировский райсуд Уфы признал его виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему 10 суток ареста. По мнению суда, Рахматуллин организовал и провел собрание без уведомления.

Сегодня в соцсетях появилась информация, что у арестованного активиста умер отец.

Напомним, несколько десятков уфимцев накануне пришли к Дому правительства и требовали разобраться с высокими тарифами и привлечь к ответственности виновных в неоправданном завышении счетов за отопление.

С собравшимися встретились министр ЖКХ Борис Беляев, председатель госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк, председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков и директор филиала «Теплосбыт» БашРТС Ирина Попова.

Проблема высоких платежей за отопление с самого начала ее возникновения обсуждается в правительстве. Наладить диалог с населением от министра ЖКХ и детально разобраться в сложившейся ситуации потребовал Глава республики Радий Хабиров.

Ранее в материале «Переплаты за отопление: Кто виноват и что делать?» «Башинформ» писал, что проблема неоправданно больших начислений за тепло имеет комплекс причин. Среди них: некорректная работа приборов учета, утечки в сетях, «перетопы», несвоевременное или неправильное снятие показаний счетчиков, расчет начислений по неправильным площадям.

 

ИА «Башинформ»

Теги: отопление, арест
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