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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности

ПОЛИТИКА

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 28 января включительно.

Указ возобновляет проведение официальных спортивных соревнований республиканского и всероссийского уровня при условии заполнения зрительских мест не более 50 процентов от вместимости спортивного объекта на открытом воздухе и не более 30 процентов – в помещении.

Кроме того, с 18 января функционирующие в режиме изоляции подведомственные учреждения Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана и Министерства образования и науки республики должны начать последовательный переход к обычному режиму работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Заведениям общепита необходимо ограничить режим работы с 2.00 до 6.00 местного времени (за исключением объектов придорожного сервиса и дистанционной торговли). При этом допуск посетителей нужно завершить до 23.00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Указы, коронавирус
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