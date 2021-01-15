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15 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Единогласное голосование за мэра Уфы - результат продуманной кадровой политики: мнение

ПОЛИТИКА

Единогласное голосование за кандидатуру на пост сити-менеджера Сергея Грекова, которого предложил на этот пост Глава Башкирии Радий Хабиров, говорит о продуманной кадровой политике в республике, считает депутат Госдумы РФ Павел Качкаев.

“Некоторые СМИ и деятели в соцсетях, накануне голосования за кандидатуру Сергея Грекова пытались изобразить, что в Горсовете Уфы соберется фронда, что Грекова “прокатят”. Но в результате, как мы видим, за Сергея Николаевича все депутаты проголосовали единогласно. Эта история напоминает, как назначали премьер-министром Андрея Назарова, тогда тоже некоторые говорили, что у него нет шансов, но в итоге вышло всё наоборот. Оба эти примера говорят о 100%-ной управляемости в республике и 100%-ном попадании Радия Фаритовича в кадровые решения”, — сказал он.

В Уфе в ходе внеочередного 74 заседания горсовета четвертого созыва 15 января был выбран глава администрации столицы Башкирии. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру врио сити-менеджера Сергея Грекова, предложенную главой Башкирии Радием Хабировым.

 

ИА «Башинформ»

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