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14 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

К теракту в Уфе в 2003 году может быть причастна семья Рахимовых?

ПОЛИТИКА

В ходе расследования, которое началось по заявлению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, ещё один свидетель, по данным информированного источника, подтвердил версию, которую озвучил Игорь Изместьев, о том, что семья Рахимовых причастна к организации предвыборного теракта в Уфе в 2003 году.

В ходе взрыва в Уфе в 2003 году в джипе Toyota Урала Рахимова погибли 29-ти и 33-летний сотрудники частного охранного предприятия "Щит" — охранники Урала Рахимова. Самого Рахимова-младшего в машине в момент взрыва не было. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. По некоторым данным, он мог сам инсценировать покушение на себя, чтобы отвлечь внимание от проходящей в регионе предвыборной кампании отца — Муртазы Рахимова.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил запрос в Генпрокуратуру с требованием возобновить дело в отношении Урала Рахимова.

Напомним, российский политик и предприниматель, бывший представитель парламента Башкортостана в Совете Федерации с 2001 по 2006 год Игорь Изместьев в настоящее время отбывает пожизненный срок лишения свободы за организацию ряда убийств, поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе.

Ранее со ссылкой на «Новые Известия» сообщалось, что Изместьев пошёл на сделку со следствием и назвал заказчиком организованных им убийств Урала Рахимова, сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. По данным газеты «Новые Известия», преступления совершались с молчаливого согласия Муртазы Рахимова, которым сын, по сути, манипулировал.

Урал Рахимов покинул страну и живет в Австрии. В России на него возбуждено уголовное дело по ст. 160 («хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и 174 («легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Он объявлен в международный розыск шесть лет назад. Россия уже просила Австрию о выдаче Рахимова, но пока безрезультатно.

Также, говорится в публикациях, по сети стремительно распространяется видеоролик, где человек, похожий на Изместьева, предположительно, находясь в собственной камере, прямо обвиняет Муртазу Рахимова и Урала Рахимова в заказе ряда убийств, в частности экс-топ менеджера БашТЭКа Салавата Гайнанова за то, что тот якобы пытался составить политическую конкуренцию Муртазе Рахимову, а также экс-главного бухгалтера «Башнефти» Валерия Сперанского, как свидетеля хищения ТЭКа семьей Рахимовых (расшифровка).

Напомним, 30 сентября 2020 года состоялось заседание Президиума Верховного суда РФ, на котором дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева оставлено без изменений. Располагало ли тогда следствие новыми показаниями свидетелей, не сообщается.

 

ИА «Башинформ»

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