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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии примут закон о платных дорогах

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии примут закон о платных дорогах Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане примут закон о проезде по платным дорогам, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики. Соответствующие изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РБ» внесут на первом заседании весенней сессии.

Как пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, новый закон разработан для развития инфраструктуры платных дорог и вводит запрет на проезд по ним без оплаты.

«В прошлом году такая норма была введена на федеральном уровне, и теперь мы вносим соответствующие изменения в республиканское законодательство», — добавил Толкачев.
Как подчеркнули в Госсобрании, развитие системы альтернативных платных дорог поможет усовершенствовать дорожную инфраструктуру и снизить аварийность на дорогах.

«Хотя в Башкортостане платных автомобильных дорог пока нет, многие автовладельцы оценили их преимущества в других регионах нашей страны, – заявил председатель Курултая республики. – Заплатив небольшую сумму, водитель может быстрее и с комфортом доехать до нужной ему точки. Развитие частного бизнеса в этой сфере станет благом для всех при условии, что у автовладельца всегда будет выбор между платной и бесплатной дорогой к нужному пункту назначения».
Между тем, первая платная дорога в регионе должна появиться к 2024 году. Она станет частью масштабного проекта «Восточный выезд», предусматривающего также завершение строительства автодорожного тоннеля и моста через реку Уфу.

Это будет новый выезд из Уфы на федеральную трассу М5 «Урал», который даст мощный толчок развитию Зауфимья.

 

Галина Бахшиева

Теги: закон, платные дороги
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