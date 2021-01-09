Православные христиане Башкирии празднуют святки

12 дней после Рождества Христова именуются Святками, т.е. святыми днями, названными так потому, что они освященны великими событиями Рождества Христова и Богоявления (праздник Крещения Господня).

В святочный период нет поста. В эти святые дни принято посещать друг друга, дарить подарки, поздравлять с праздником, символизируя ангелов, возвестивших великую радость о рождении Спасителя мира.

Святочные дни хорошо посвятить семье: родителям и детям, а также людям одиноким, у кого нет родных и близких. Кроме того, православные христиане на святках всегда уделяют время свершению милосердных дел. В этот период особенно радостно поделиться счастьем Рождества Христова с другими людьми, сделав для них что-то нужное и доброе.

Много людей на Святки посещают детские дома и больницы, устраивают благотворительные концерты, поздравляют с Рождеством сирот и неимущих.

Чем ни в коем случае нельзя заниматься в святочные вечера – это устраивать гадания! Церковь категорически запрещает не только святочные, но и любые иные гадания.

Святки оканчиваются 18 января Крещенским сочельником, днем строгого поста.