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9 января Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Православные христиане Башкирии празднуют святки

ОБЩЕСТВО

12 дней после Рождества Христова именуются Святками, т.е. святыми днями, названными так потому, что они освященны великими событиями Рождества Христова и Богоявления (праздник Крещения Господня).

В святочный период нет поста. В эти святые дни принято посещать друг друга, дарить подарки, поздравлять с праздником, символизируя ангелов, возвестивших великую радость о рождении Спасителя мира.

Святочные дни хорошо посвятить семье: родителям и детям, а также людям одиноким, у кого нет родных и близких. Кроме того, православные христиане на святках всегда уделяют время свершению милосердных дел. В этот период особенно радостно поделиться счастьем Рождества Христова с другими людьми, сделав для них что-то нужное и доброе.

Много людей на Святки посещают детские дома и больницы, устраивают благотворительные концерты, поздравляют с Рождеством сирот и неимущих.

Чем ни в коем случае нельзя заниматься в святочные вечера – это устраивать гадания! Церковь категорически запрещает не только святочные, но и любые иные гадания.

Святки оканчиваются 18 января Крещенским сочельником, днем строгого поста.

 

ИА «Башинформ»

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